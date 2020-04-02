Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов только что пытался покончить с собой

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2 апреля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмена Умара Джабраилова отвезли в больницу с ранениями обеих рук. Скорую помощь бизнесмену вызывал его водитель. Раны Умар Джабраилов нанес себе сам в номере гостиницы на Измайловском шоссе Москвы.

К приезду врачей он замотал порезы полотенцем, объяснив все «шоковым состоянием». Угрозы для его жизни нет, сообщает канал "Mash".

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в гостинице из наградного пистолета. Прибывшие по вызову полицейские задержали бизнесмена. Впоследствии в его номере обнаружили вещество, идентифицированное как наркотическое. Кроме того, было установлено, что во время стрельбы Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения.

В 2004 году Джабраилов был представителем Чечни в Совете Федерации.