Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов только что пытался покончить с собой

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов только что пытался покончить с собой

Бизнесмена Умара Джабраилова отвезли в больницу с ранениями обеих рук.  Скорую помощь бизнесмену вызывал его водитель.  Раны Умар Джабраилов нанес себе сам в номере гостиницы на Измайловском шоссе Москвы.

К приезду врачей он замотал порезы полотенцем, объяснив все «шоковым состоянием». Угрозы для его жизни нет,  сообщает канал "Mash".

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в гостинице из наградного пистолета. Прибывшие по вызову полицейские задержали бизнесмена. Впоследствии в его номере обнаружили вещество, идентифицированное как наркотическое. Кроме того, было установлено, что во время стрельбы Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения. 

В 2004 году Джабраилов был представителем Чечни в Совете Федерации.

БИ

В мире

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины организовывают для состоятельных клиентов «сафари» на ополченцев самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили в отечественном телевизионном эфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью