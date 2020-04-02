Семь миллионов россиян могут остаться без средств к существованию в период пика пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

В поисках работы, фото: соцсети

По мнению экспертов, ожидаемый в апреле и мае пик эпидемии коронавируса, может совпасть для огромного количества россиян с периодом сокращения зарплат и увольнений. Согласно оценкам Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), средств к существованию могут лишиться, более 7 миллионов граждан нашей страны.

Негативные изменения уже происходят во многих сферах экономики. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных среди представителей бизнеса и промышленных предприятий.

«Сократить персонал или уменьшить зарплаты работникам планируют владельцы 49% предприятий сферы услуг (без учета туризма) и общественного питания, 45% гостиниц, 37% магазинов, торгующих непродовольственными товарами, 26% предприятий транспорта, более 20% предприятий обрабатывающего производства и строительства», - сообщается в опубликованных материалах аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По данным РАНХиГС, примерно 10% занятого населения России были задействованы исключительно в неофициальной экономике. Это около 7–8 млн человек. Еще 10–12% подрабатывали неофициально.

«Большинство из них были заняты в сфере услуг. Гарантии при потере занятости или части дохода у таких граждан отсутствуют», – сообщает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

По словам аналитика компании «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, доля серых доходов традиционно высока в сфере строительства, куда сотрудников привлекают для разовых работ, по совместительству, где используется иностранная рабочая сила. Также это относится к сферам торговли, недвижимости и сельского хозяйства.

«Периодичность, сезонность и непостоянство заработков вынуждают работодателей предлагать условия трудоустройства без договора и социальных гарантий», - уточняет Евгений Миронюк.

По мнению эксперта, отсутствие социальных гарантий и невозможность в большинстве случаев работать удаленно могут резко повысить социальную напряженность в стране, особенно в бедных регионах.