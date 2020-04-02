Южноуралец вылечился от коронавируса

Молодого человека из Миасса выписали из инфекционного отделения медицинского центра «Северный». Повторные анализы на коронавирус показали отрицательный результат.
Напомним, житель города Миасса заболел коронавирусом после поездки в Испанию. Вместе с ним в инфекционном отделении лежала девушка, которая ездила вместе с ним. У девушки и других людей, контактировавших с молодым человеком, коронавирус не подтвердился. Заболевание протекало в легкой форме, после лечения ему сделали еще два анализа. Оба они оказались отрицательными, молодого человека выписали домой.
Как сообщали «Аргументы недели», сегодня стало известно об еще одном заболевшем южноуральце. Всего в Челябинской области проходят лечение от коронавируса 21 человек, у двоих из них - пневмония, заболевание протекает в средней форме тяжести.