Южноуралец вылечился от коронавируса

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2 апреля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Молодого человека из Миасса выписали из инфекционного отделения медицинского центра «Северный». Повторные анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Напомним, житель города Миасса заболел коронавирусом после поездки в Испанию. Вместе с ним в инфекционном отделении лежала девушка, которая ездила вместе с ним. У девушки и других людей, контактировавших с молодым человеком, коронавирус не подтвердился. Заболевание протекало в легкой форме, после лечения ему сделали еще два анализа. Оба они оказались отрицательными, молодого человека выписали домой.

Как сообщали «Аргументы недели», сегодня стало известно об еще одном заболевшем южноуральце. Всего в Челябинской области проходят лечение от коронавируса 21 человек, у двоих из них - пневмония, заболевание протекает в средней форме тяжести.