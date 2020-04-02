В Краснодаре приставы взыскали с фирмы 2 млн рублей долга по зарплате

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2 апреля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели. Кубань», Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю ]

Судебный пристав-исполнитель Артур Мурадов месяц назад возбудил исполнительное производство в отношении АО «Вектор» о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 2 млн. рублей.

Отрабатывая ответы из гос.органов о наличии у должника имущества, выяснилось, что имеется зарегистрированное транспортное средство. Также поступили сведения о наличии расчетного счета, открытого на АО. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и запрет на регистрационные действия в отношении ТС. В ходе осуществления исполнительных действий установлена и дебиторская задолженность, дебитором по которой является ИП, а сумма дебиторки составляет 2049622,71 руб. Немедленно, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, о чем и уведомили дебитора.

После проделанной работы на депозитный счет ОСП по Центральному округу г. Краснодара поступила полная оплата дебиторской задолженности от ИП, в связи с чем исполнительные производства в отношении АО «Вектор» в количестве 25 штук окончены на основании п.1 ч.1 ст. 47 Федерального закона от 02 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Благодаря оперативным действиям судебного пристава, 25 человек получили свою долгожданную зарплату.