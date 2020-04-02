В похоронной службе сообщили: скончавшихся от коронавируса людей будут хоронить в закрытых гробах

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2 апреля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Представители московской похоронной службы сообщили о правилах похорон людей, скончавшихся от коронавирусный инфекции. В случае смерти человека от нового коронавируса захоронение будет производиться в закрытом гробу. Это в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава.

В агентстве, оказывающем услуги по захоронению, объяснили, что родственники скончавшегося при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг нужно будет предоставить справку с диагнозом.

Справки о смерти всегда им предоставляют. Заказы на оказание ритуальных услуг теперь принимаются только при наличии копии медицинского свидетельства о смерти с указанием диагноза умершего.

В сообщении московской похоронной службы подчеркнули, что при общении с заявителями сотрудники службы соблюдают расстояние не менее двух метров и закрывают лицо защитными масками.

Сотрудники посоветовали на время эпидемии коронавируса отказаться от проведения массовых церемоний прощания с усопшими и даже на похоронах в узком кругу использовать маски и одноразовые перчатки.