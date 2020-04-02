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Крымчане, ссылаясь на указ Путина, отказываются выходить на рабочие места. Работодатели недовольны

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Крымчане, ссылаясь на указ Путина, отказываются выходить на рабочие места. Работодатели недовольны
Владимир Путин, globallookpress.com, © Kremlin Pool

Инициативы, предложенные министром по труду и социальной политике, глава парламента КОНСТАНТИНОВ назвал глупостью.

Суть проблемы в том, что крымские работодатели попросили местные власти разрешить работу предприятий, однако работники этих предприятий, ссылаясь на указ ПУТИНА, отказываются выходить на рабочие места.

Министр труда и социальной политики крымского правительства Елена РОМАНОВСКАЯ попыталась объяснить Владимиру КОНСТАНТИНОВУ, что это может рассматриваться, как прогул, на что услышала раздраженное: «Что за глупости?! Какой прогул?».

«Либо надо снимать ограничения, либо задраивать люди еще на неделю», - сказал КОНСТАНТИНОВ.

Так как беседа носила достаточно эмоциональный характер, мы предоставляем вам возможность самим сделать вывод о накале страстей при решении данной проблемы. 

ГБ

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