Крымчане, ссылаясь на указ Путина, отказываются выходить на рабочие места. Работодатели недовольны

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, globallookpress.com, © Kremlin Pool

Инициативы, предложенные министром по труду и социальной политике, глава парламента КОНСТАНТИНОВ назвал глупостью.

Суть проблемы в том, что крымские работодатели попросили местные власти разрешить работу предприятий, однако работники этих предприятий, ссылаясь на указ ПУТИНА, отказываются выходить на рабочие места.

Министр труда и социальной политики крымского правительства Елена РОМАНОВСКАЯ попыталась объяснить Владимиру КОНСТАНТИНОВУ, что это может рассматриваться, как прогул, на что услышала раздраженное: «Что за глупости?! Какой прогул?».

«Либо надо снимать ограничения, либо задраивать люди еще на неделю», - сказал КОНСТАНТИНОВ.

Так как беседа носила достаточно эмоциональный характер, мы предоставляем вам возможность самим сделать вывод о накале страстей при решении данной проблемы.