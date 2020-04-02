Министерство здравоохранения Иркутской области обвиняют в халатности в связи с коронавирусом

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2 апреля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Babr24

Pixabay

Как сообщает портал Babr24, два пациента с коронавирусом были госпитализированы в больницы областного центра. В одной из них уже объявлен карантин. По правилам пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию должны помещаться только в отдельные инфекционные больницы или специальные боксы.

Пожилые муж и жена были отправлены в больницу №10 и медсанчасть №2. Теперь в этих медицинских учреждениях могут закрыть приём. Под угрозой оказались и врачи, многие из которых старше 60 лет. Они продолжали работать в больницах, где уже находились люди с коронавирусом.

«По сведениям врачей ИГКБ №10, доставленная туда с пневмонией жительница Свердловского района была под подозрением на коронавирус еще 28 марта. А через три дня диагноз подтвердили специалисты новосибирского научного центра «Вектор». О положительных анализах в Иркутск сообщили в 14:00 31 марта. Однако только в 17:00 об этом проинформировали Медсанчасть №2, куда скорая помощь с тяжелой формой пневмонии уже доставили ее супруга», – говорится на сайте.

По мнению корреспондента, основная вина лежит на министре здравоохранения Наталье Ледяевой, которая в обход всех правил внесла областные больницы в план маршрутизации, и это, к сожалению, не единичное нарушение: «Это не единственное проявление тотальной беспечности в региональном Минздраве. В оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса в Иркутской области не был включен пульмонолог. Зато есть главврач психоневрологического диспансера! Отсутствует нормальный информационный центр. Не сведены элементарные данные: в каких больницах существуют какие отделения, где имеются отдельно стоящие здания, где отсутствуют лифты и т.д».