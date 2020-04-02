Сбербанк в тестовом режиме подключился к системе быстрых платежей

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2 апреля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Pixabay.com

Сбербанк запустил в тестовом режиме Систему быстрых платежей. Пока что функционал доступен для ограниченного круга клиентов, позже сервис будет расширен для всех клиентов банка.

Система быстрых платежей (СБП), запущенная ЦБ РФ и Национальной системой платежных карт (НСПК), функционирует в России с начала 2019 года, на данный момент в нее входят около 50 системообразующих банков. Сбербанк тянул с подключением дольше всех, за что даже был оштрафован Центробанком. Руководство Сбербанка ссылалось на небезопасность системы.

«Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов. 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как банк убедится, что сервис работает стабильно, переводы через СБП постепенно появятся у всех клиентов», - сообщил представитель Сбербанка.

Подключение к Системе быстрых платежей позволит клиентам Сбербанка совершать переводы денежных средств между счетами разных банков по номеру телефона через «Сбербанк Онлайн».