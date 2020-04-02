Частные лаборатории будут выполнять тесты на COVID-19 для больниц Москвы

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2 апреля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией «Гемотест», которая будет выполнять исследования на коронавирусную инфекцию для медицинских организаций города, в настоящее время уже проводится совместно более 10 тыс. тестов в сутки. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы заключили соглашение с лабораторией «Гемотест», по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей. Совместно уже проводится более 10 тыс. исследований в сутки», - отметила Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, лаборатория должна будет вносить результаты анализов в единую информационную систему – реестр направлений и учет результатов исследований на коронавирус.

«Также мы прорабатываем варианты сотрудничества с другими частными лабораториями, выразившими готовность проводить для нас исследования на коронавирусную инфекцию», - добавила Анастасия Ракова.