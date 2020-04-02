«Синофобии – стоп». Почему не стоит ненавидеть китайцев из-за Covid-19

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2 апреля 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Пустые улицы Китая, фото: соцсети

С распространением коронавирусной пандемии возникла и другая проблема, связанная с дискриминацией жителей Поднебесной. То, что заражение пошло из Китая – это неоспоримый факт. Первый удар приняли на себе жители Уханя, затем уже и другие города, а позже всё это вылилось в глобальную катастрофу. Вот только синофобия в этом случае совсем неуместна.

Многие стали считать китайцев за источники всех бед. «Жрут всё подряд, вот и вирусы появляются», - то и дело слышатся агрессивные слова разных людей, «Летучих мышей жрут. Змей жрут. Весь мир заразили». Особенно полно подобного рода комментариев в интернете. Порою это выливается в ожесточённые сетевые битвы между сторонниками разных теорий. Но что, если в итоге выяснится об искусственном происхождении Covid-19? Что если – это действительно биологической оружие неизвестной организации? Ведь об этом говорят не «диванные» конспирологи, а серьёзные люди с опытом. Недавно об этом заявлял даже Игорь Никулин, ведущий эксперт по биооружию. А уж этот человек едва ли будет фантазировать. Судя по его работе, стоит сказать, что слово «фантастика» ему вообще не знакомо.

Если выяснится, что коронавирус - действительно лабораторная форма жизни, то получается, что китайцы – не только не виновники заражения, а самые настоящие жертвы терроризма. Давайте поразмыслим адекватно. Если Covid-19 распространили умышленно, то это – не что иное, как терроризм. Целенаправленная атака против человечества. Китайцы первыми приняли на себя этот удар. И они, между прочим, великолепно справились, не допустив тотального вымирания. Сейчас в Китае коронавирус официально побеждён. Если и дальше обвинять жителей Поднебесной в распространении вируса, предполагая о применении биооружия, то получается весьма несправедливая и даже предательская ситуация. Вот если взять, например, израильтян, страдавших от ударов исламистов в середине и конце ХХ века. Что же, выходит, они сами виноваты в том, что на них напали? Сами виноваты в агрессии врага, который начал массовое убийство невинных? А что если и весь мир виноват в появлении Гитлера в начале ХХ века? Или убитые Пол Потом сами заслужили свою участь? То же самое получается и с Китаем. Если коронавирус и правда - оружие, то китайцы – несчастные жертвы, заслуживающие сострадания и сожаления. И они не заслуживают ни капли ненависти и презрения. Даже если это и природная форма, происходящая от заражённых летучих мышей, китайцы всё равно не могут нести ответственность за произошедшее. Вирусы склонны мутировать. Жители Поднебесной первыми познали на себе тяжёлый удар судьбы. Погибли многие люди. Их экономика едва не разрушилась. Неужели это повод для дискриминации? Наверное, ненавидеть китайцев в эти дни может только человек с определённым уровнем характера, с некой холодностью и бессердечием по отношению к окружающим.

Пока ещё неизвестно, кто прав, а кто виновен. Весь мир ещё лишён информации об истинном происхождении коронавируса. Что-либо доказывать сейчас ещё невозможно, так как нет подтверждённых фактов. Но будем надеяться, что совсем скоро эти факты всё-таки раскроются, и тогда мы узнаем истину, какой бы ужасной она ни была.