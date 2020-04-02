COVID-19 заставил европейских чиновников сидеть дома

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2 апреля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

Конференц зал ООН, фото: соцсети

Оказавшись в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19, чиновники разных стран не унывают и продолжают работать. Они отмечают, что отмена поездок и различного рода мероприятий способствует существенной экономии времени.

Казахстанский дипломат, общественный деятель страны, находящейся на стыке Европы и Азии, Олжас Сулейменов считает, что ни один из прошлых кризисов, не сделал возможным такое сплочение человечества, как тот, который приходится переживать сейчас.

«В условиях карантина моя жизнь только ускорилась: никаких свадеб, юбилеев, симпозиумов, конференций. Удалось закончить работу, которую должен был сдать до Нового года. Отдыхаю на утренней и вечерней прогулке с Дали. Он, конечно, не Сальвадор, а вполне домашний джек-рассел, очень интересно окрашенный», - рассказал казахстанский общественник.

Бывший министр промышленности и торговли Чехии, а ныне - директор Чешского института прикладной экономики Ян Младек воспринимает изоляцию как необходимый шаг и находит в сложившейся ситуации положительные моменты:

«Сейчас я все время рядом с близкими, со своей семьей. Мы снова проводим время вместе, готовим еду, разговариваем».

Своими впечатлениями от пребывания в режиме самоизоляции поделился и бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«Работаю, как и все остальные, в основном дома. И отдыхаю дома. В этом смысле хорошо, что большая экономия времени на передвижениях. Стал гораздо больше читать. Если карантин продлится, то, возможно, стану и писать. Что-то типа мемуаров», - рассказал экс-премьер.

Ян Чарногурский отметил, что в мировой истории эпидемий было много, но несмотря ни на что, люди их всегда побеждали.