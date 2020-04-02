Штаб: Более половины заболевших – люди моложе 45 лет

В столице подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 46% среди новых пациентов - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 15% - старше 65, причем из них 6% старше 80. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2 тыс. 475 случаев коронавируса.
Напомним, с 30 марта в Москве введен режим самоизоляции для всего населения, а не только для граждан старше 65 лет. Покидать квартиру разрешается только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если компания работает), похода в магазин или аптеку, для выгула домашних животных и при необходимости вынести мусор.