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В «Союзе Потребителей» рассказали, какие продукты лучше покупать во время карантина

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В «Союзе Потребителей» рассказали, какие продукты лучше покупать во время карантина
Фото: pixabay.com

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по составлению рациона и покупке продуктов в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Так, следует подбирать сбалансированное питание и не делать большие запасы еды, потому что просроченные товары могут навредить здоровью.

Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ дал свои советы по закупке продуктов для россиян: "Продукты длительного хранения – консервы, хлебцы, сухари, их можно самому насушить. В условиях самоизоляции лучше иметь то к чему ты привык, то, что и раньше входило в твой рацион. Сейчас нет необходимости менять свои пищевые привычки".

Он добавил, что кроме молочной продукции, все можно хранить в течении того времени, которого достаточно, чтобы карантин закончился.

АГ

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