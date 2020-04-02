В «Союзе Потребителей» рассказали, какие продукты лучше покупать во время карантина

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по составлению рациона и покупке продуктов в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Так, следует подбирать сбалансированное питание и не делать большие запасы еды, потому что просроченные товары могут навредить здоровью.
Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ дал свои советы по закупке продуктов для россиян: "Продукты длительного хранения – консервы, хлебцы, сухари, их можно самому насушить. В условиях самоизоляции лучше иметь то к чему ты привык, то, что и раньше входило в твой рацион. Сейчас нет необходимости менять свои пищевые привычки".
Он добавил, что кроме молочной продукции, все можно хранить в течении того времени, которого достаточно, чтобы карантин закончился.