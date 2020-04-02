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В Белгородской области 10 человек находятся в розыске за нарушение режима самоизоляции

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Белгородской области 10 человек находятся в розыске за нарушение режима самоизоляции
pixabay.com

В Белгородской области десять жителей  находятся в розыске из-за нарушения режима самоизоляции. Также восемь человек уже привлечены к ответственности.

Известно, что в области на самоизоляции находятся 1775 человек, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с зараженными коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом утром в четверг, 2 апреля, сообщили, что около половины новых заразившихся COVID-19 в Москве – люди моложе 45 лет.

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