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В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом
вспышка коронавируса, pixabay.com
В Москве за минувшие сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
Отмечается также, что 43 новых случая заболевания за последние 24 часа были зарегистрированы на территории Московской области.
 
Ранее сегодня стало известно, что в России выявлен 771 случай заражения коронавирусной инфекцией в 29 регионах. В общей сложности заболели 3548 человек из 76 регонов Российской Федерации. Скончались 30 человек, из которых шестеро – за минувшие сутки.
ЕТ

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