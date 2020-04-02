В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается также, что 43 новых случая заболевания за последние 24 часа были зарегистрированы на территории Московской области.