Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

На Украине граждан с симптомами коронавируса разрешено госпитализировать принудительно. Решение о принудительной доставке в больницу людей с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 в среду, 1 апреля, приняло украинское правительство, - сообщает kp.ru.

В Незалежной, по данным на 1 апреля, за день было зафиксировано 125 новых случаев заражения COVID-19.

Всего новым вирусом заражено на Украине 794 человек. По данным Минздрава Украины, с начала пандемии от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались 20 человек, выздоровели пока только 13. Накануне сообщалось о 669 заразившихся, 17 умерших и 10 выздоровевших.

Власти опасаются, что ситуация на Украине с коронавирусом будет развивать подобно Италии.