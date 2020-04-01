Оптимизация медицины в Подмосковье: с коронавирусом некому и нечем бороться?

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1 апреля 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: личный архив

Когда в подмосковных Мытищах официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией, медики пожаловались на отсутствие специализированного транспорта и нехватку кадров. О степени готовности к борьбе с эпидемией коронавируса они сообщили СМИ. Большинство медиков просило не называть их имен.



По установленным Минздравом РФ нормативам на каждые 10 тысяч населения полагается одна общепрофильная бригада скорой помощи, на 100 тысяч — одна специализированная. Это значит, что в городском округе Мытищи, где только официально зарегистрировано около 250 тысяч жителей, на линии должны работать не менее 25 общепрофильных бригад и две специализированные. По факту на линию ежедневно выходят не более 13‒15 скорых. За исключением одной педиатрической, все бригады общего профиля. Реанимационные бригады упразднили «за ненадобностью».



«На округ надо не меньше 25 скорых, а у нас в два раза меньше, хотя числится 21 машина. Среднее время ожидания скорой - это три часа, на самом деле часто бывает шесть-восемь часов», - делится информацией один из сотрудников Мытищинской станции скорой помощи, попросивший не называть свое имя.



В результате «оптимизации» здравоохранения зарплата врачей в мытищинской скорой упала на 20‒25%, люди стали уезжать на работу в Москву, где платят в два раза больше. Теперь на скорой работают, в основном, только фельдшерские бригады.



«Врачей катастрофически не хватает. Укомплектованность врачами, включая совместителей, — 50%, не более. Фельдшерские ставки закрыты на 80%», — подтверждает слова коллег заведующая Мытищинской подстанцией скорой помощи Инна Верхолат. По ее словам, такая ситуация характерна для всего Подмосковья.



По информации областного Минздрава, в случае общения с инфицированным человеком, необходимо самоизолироваться и вызвать врача на дом.



«Медицинский работник возьмет анализы для проведения лабораторных исследований», - утверждается в официальной рассылке.



По словам медработников из Мытищ, пожелавших остаться неизвестными, скорая помощь не берет никакие мазки, так как для этого у нее нет оснащения: ни специальных палочек, ни реактивов, ни «эппендорфов» - пробирок из специального пластика с защелкивающейся крышкой для защиты образцов от загрязнения. Впрочем, многих обычных медикаментов тоже нет.



В городской клинической больнице второй этаж, где раньше находилась офтальмология, зарезервирован под инфицированных COVID-19. Между палатами и коридором отсутствует шлюз - стерильная зона для облачения в спецодежду. По словам одного из источников, пожелавшего остаться неназванным, в последнее время больницу покинули более 120 человек — врачи, средний медсостав, санитарки, экономисты, бухгалтеры. Однако самое главное, по его мнению, - отсутствие койко-мест и врачей-реаниматологов, которые в основном и работают с аппаратами ИВЛ.