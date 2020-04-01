Пацанские империи. О самых криминальных регионах нашей страны

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1 апреля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Криминальная Тыва, фото соцсети

Неудачи прежнего правительства во главе с Дмитрием Медведевым привели к расширению криминальных структур во многих регионах России. Всему виной – тотальная и безвыходная бедность, бок о бок с произволом чиновников. Когда совсем нет денег, нет работы и не на что жить, человек может зайти за грань, которую лучше не преодолевать.

Преступить закон вначале сложно, и кажется, что если и пойдёшь на это, то только первый и последний раз. Клянёшься и обещаешь, что подобного уже не повторится. Но мало кто знает, что после первого раза всегда захочется попробовать и второй, а после второго – третий, а после третьего – зло уже пустит корни и остановиться будет попросту нереально. И, к сожалению, некоторые люди в нашей стране перешли через все необходимые границы. А ведь всё из-за банального выживания, из-за желания найти хоть какой-нибудь выход из бедности и низкого уровня жизни.

По подсчёту, сделанному ещё в 2019 году, самой криминальной областью в России считается республика Тыва, родина Сергея Шойгу. Убийства и ограбления там происходят едва ли не каждый день. Люди идут на преступления в основном из-за кредитов, задолженностей и ужасающей бедности. При прежнем правительстве многие эшелоны власти не заботились о судьбах людей, и это приводило к тотальным катастрофам. В лучшем случае возникали серии самоубийств. В худшем – появлялись целые бандитские группировки, вроде АУЕ-сообществ, которые не щадили никого и расправлялись даже с целыми семьями. На втором и третьем месте в списке стоят Бурятия и Забайкальский край. Местные жители, так же как и тувинцы, порою не находили выхода из положения и шли на преступления ради собственного выживания. Четвёртое и пятое место даровано Еврейскому автономному округу и Амурской области. Далее идут уже – Алтайская республика, Магаданская и Курганская области, и другие регионы Сибири.

Из этого следует вывод: жизнь в дальних регионах России настолько ужасна, что люди просто не находят иного выхода, кроме как преступить закон. Страшно становится от того, когда понимаешь, сколько судеб и сколько жизней было сломано и разбито вдребезги. Но к счастью, сейчас у нас новое правительство во главе с премьером Мишустином, которое делает свою работу на пять с плюсом. И мы надеемся, что уже после пандемии начнётся новая эра в стране, которая навсегда избавит её народ от безвыходных ситуаций.