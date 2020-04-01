Итальянский ужас в Москве не повторится

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1 апреля 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

Во всем мире за три месяца эпидемии коронавирус унес жизни более 40 тысяч человек. Больше всех по количеству смертей пострадала Италия. По состоянию на 31 марта в Италии почти 12, 5 тысяч человек умерло из-за пандемии коронавируса.

В конце января в Милан хлынули толпы китайцев. Поводом для этого послужили акции с новогодними скидками. Уже тогда произошло массовое инфицирование большого количества людей. Меры изоляции не вводились достаточно долго. Федеральные власти попросту прозевали начало эпидемии, а рядовые итальянцы отнеслись к появлению инфекции слишком легкомысленно. Даже после введения карантина в университетах и школах, продолжали работать клубы и бары, а счастливая молодежь не прекращала их посещать. Когда в дело вмешалась полиция, много времени уже было упущено.

Итальянцы не пошли по сценарию Южной Кореи и не стали выявлять все цепочки инфицированных. Большое число людей заболело практически одновременно, и больницы быстро начали переполняться пациентами. Причем количество заболевших медиков оказалось тоже очень большим – 10% от всех зараженных.

Италия - страна с очень высокой средней продолжительностью жизни, которая составляет 83 года. Более 90% умерших - люди старше 70 лет.

Много смертей связано с прогрессирующими хроническими заболеваниями, и иногда уже трудно разобрать, кто умер непосредственно от коронавирусной пневмонии, а кто от сердечной недостаточности или тромбоза, в которые коронавирус возможно внес и не такой уж большой вклад.

По информации медиков, чем более быстрыми темпами развивается эпидемия, тем скорее она проходит, так как быстрее образуется иммунная прослойка. По всей видимости, пик эпидемии в Италии вот-вот будет пройден, и количество новых смертей резко сократится.

Повторение итальянского сценария в Москве, по мнению специалистов, практически невозможно. В российской столице достаточно быстро объявили «мягкий карантин». Эта мера оказывается очень эффективной, поскольку позволяет снизить пик эпидемии до такого уровня, чтобы аппаратов ИВЛ хватало на всех заболевших. Москва обеспечена этими аппаратами лучше Италии, их около шести тысяч штук. Наконец, у нас не так уж много пожилых пациентов с «букетом» заболеваний. На сегодняшний день риск для системы нашего здравоохранения заключается в недостатке средств защиты медицинского персонала и малого числа кадров, обученных лечению пациентов с тяжелой инфекцией.