Путин наделил ФСО правом использовать боевую технику и применять физическую силу

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1 апреля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) могут использовать в своей работе боевую технику. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Сотрудники ФСО имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники … В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные)», - сказано в документе.

Кроме того, в документе есть уточнение, что за все убытки и вред, причинённые лицам или организациям при использовании предусмотренных законодательством методов, сотрудники ФСО ответственности не несут.