Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

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1 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Нарушение режима самоизоляции, фото соцсети

Депутаты Мосгордумы по примеру многих европейских стран приняли закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов. Такое решение было принято в ходе заседания.

«Что заставило подготовить данный законопроект и внести. Некоторое граждане восприняли ограничения как некие каникулы, как еще одни майские праздники, как повод пойти погулять, собраться на шашлыки, собрать компании. Тем самым увеличивая, а не уменьшая риск заражения (коронавирусом). Подобное поведение сводит на нет добросовестное соблюдение режима самоизоляции большинством жителей Москвы. Такое поведение сводит на нет все усилия наших врачей и медперсонала. Такое поведение сводит на нет все меры, которые принимают органы государственной власти всех уровней. Мы обязаны законодательно установить административные санкции в отношении тех, кто цинично нарушает режим самоизоляции, подвергает риску жизнь и здоровье окружающих», - заявил автор законодательной инициативы, депутат столичного парламента Кирилл Щитов.

Жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тыс. руб., если выехали в город на транспорте, то на 5 тыс. руб. Штраф за повторное нарушение составит 5 тыс. руб.

Также законом вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий). Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а юридические - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. В случае повторного нарушения штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб. и от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Административная ответственность наступит только в случае, если за совершенные действия (бездействие) не предусмотрена уголовная ответственность или административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил с телеобращением к россиянам относительно ситуации с коронавирусом и ее последствий для экономики страны. В частности, он объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявляется нерабочей с сохранением заработной платы, но аптеки, продуктовые магазины и банки продолжат свою работу. Глава государства призвал жителей столицы оставаться дома в этот период.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал соответствующий указ о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса, которым постановил, что с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.Также было объявлено, что будет введена система специальных пропусков, которая должна заработать в столице до 5 апреля.

По итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны 31 марта мэру Москвы было дано поручение обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции на территории города с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства столицы. Помимо этого, было дано поручение обеспечить начиная с 3 апреля информирование граждан через SMS-сервисы и сайт госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина и передачу данных о таких случаях в МВД России, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц.

В тот же день Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за несоблюдение карантина, предусматривающие наказание как в виде штрафов до 2 млн руб., так и лишение свободы на срок до семи лет.