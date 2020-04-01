Коронавирус может стать причиной мировой войны

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1 апреля 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Кургинян, фото vk.com

Политолог Сергей Кургинян, выступая 28 марта на телеканале ТВЦ заявил, что пандемия COVID-19 может привести к мировой войне, если выяснится, что коронавирус является оружием.

Кургинян считает вызывающим вопросы выступление11 марта на слушаниях в Конгрессе США директора американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) полковника Роберта Редфилда об обнаружении коронавируса в Америке. Редфилд заявил, чтов стране имеются случаи смертей людей, в отношении которых считалось, что они умерли от осложнений, связанных с гриппом, а позднее выяснилось, что пострадавшие были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. По мнению политолога, данные директора могут косвенно подтверждать факт американского происхождения первой жертвы новой инфекции. Известно, что в ответ на заявление полковника представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сразу же потребовал от американской стороны обнародовать данные о том, когда именно в США коронавирусная инфекция поразила первого человека.

«Разговоров много, и нельзя сказать, что это говорят безответственные конспирологи. Можно твердо сказать, что сконструировать такой вирус возможно», - подчеркнул Кургинян, выступая в эфире на ТВЦ. По его словам, если версия об искусственном происхождении коронавируса будет подтверждена, начнется новая мировая война.

Отметим, что по информации российских специалистов, проведенная ими расшифровка генома COVID-19 не показала наличие в нем каких-то подозрительных структурных элементов искусственного происхождения.