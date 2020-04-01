История еще одной пандемии

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1 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Возникнув в конце Первой мировой войны, пандемия гриппа 1918‒1920-х годов, названного «испанкой», прошлась по миру тремя последовательными волнами. Именно с этим глобальным бедствием в последнее время часто сравнивают нынешнюю пандемию COVID-19.

Первые сведения об «испанке» датируются августом 1918 года. Известия о новой болезни появились в газетах Испании, в честь которой она и получила свое название. Место появления первых заболевших «испанкой», напоминавшей легочную чуму, до сих пор не установлено.

В России первая волна этого гриппа поначалу осталась незамеченной. В июне 1918 года эпидемия охватила Германию, где количество заболевших гриппом превысило 10 миллионов человек. Вторая волна «испанки» прокатилась по Кракову и Варшаве уже в сентябре.

В Киеве было зарегистрировано около 700 тысяч заболеваний. Если эти данные сопоставить со статистикой переписи населения 1917 года, получается, что переболели поголовно все! Смертность же составила 1,5%.

13 августа 1918 года «испанка» была зафиксирована в Могилевской губернии, после чего волна гриппа пронеслась по десяткам российских губерний. В Красной армии и в белых формированиях «испанку» не выделяли вообще. Всем заболевшим, имеющим симптомы гриппа, обычно ставили диагноз «тиф».

По сведениям историков, на момент пика эпидемии - с августа 1918 года по весну 1919-го - в Советской России «испанкой» переболело более 1 миллиона человек. По разным оценкам, общее число жертв, умерших от «испанки» в разных странах, составило от 22 до 50 миллионов человек.