Учёный рассказал о коварстве вирусов и возможных способах борьбы

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1 апреля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Медицина оказывается бессильной не только перед коронавирусом, но и перед вирусом гриппа (птичьего или свиного), болезнью Эбола и десятком других заболеваний. Микробные заболевания лечатся хорошо благодаря антибиотикам, но они, к большому сожалению, не могут попасть внутрь клетки. Туда, где расположены вирусы.



Вирусы в среднем в 1000 раз меньше размера микроба и в 10 000 раз меньше любой клетки человека. Не повреждая клеточную оболочку, вирус проникает внутрь, а питательной средой ему служит цитоплазма. За сутки внутри клетки образуются тысячи вирусов.



«Трагедия для всего человечества и трагедия мировой медицины в том, что клеточная оболочка не допускает внутрь клетки никаких органических молекул. А длинная молекула антибиотика, которая убила бы вирус, тем более не может пробраться внутрь клетки! Мембрана клетки человеческого органа действительно служит непреодолимым препятствием для всех молекул, убивающих вирусы вне клетки, например, внутри кровяного русла» - дает разъяснения кандидат медицинских наук Валерий Молостов.



По словам врача, внутрь клеток, где размножаются вирусы, могут проникнуть только собственные иммуноглобулины человека, которые их и убивают. Иммунная система человека способна победить «легкие» вирусные инфекции, и таким образом он может вылечиться.



«Конечно, через год вирусологи создадут вакцину и против коронавируса. Но дело в том, что после инъекции такой вакцины необходимо ждать три недели до того момента, пока у данного человека выработается стойкий иммунитет. Если человек уже заболел, то прививка этому человеку не поможет», - отмечает Валерий Молостов.