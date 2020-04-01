Для инфицированных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

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1 апреля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Приложение для контроля за больными COVID-19 начали тестировать в Москве, фото m24.ru

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг». Об этом в среду 1 апреля сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

«В Москве разработано мобильное приложение «Социальный мониторинг» для пациентов, которые лечатся от новой коронавирусной инфекции на дому. Оно позволит правоохранительным органам убедиться в том, что гражданин соблюдает режим изоляции и не выходит из дома. Это поможет обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя.

«При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом правоохранительные органы», - уточняется в материале.

«Полноценная версия приложения заработает в ближайшие дни. Подчеркну, что мы не планируем использовать его для всех жителей города. Приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение на дому и подписали необходимое согласие. В этом документе в том числе полностью прописано, к каким данным смартфона получит доступ приложения. Все данные, которые пользователи передадут приложению, будут храниться на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России», - пояснил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Уточняется, что регистрация в приложении сделана максимально простой, чтобы пациентам в тяжелой ситуации было проще ее пройти.

«Если у пациента нет смартфона или он по какой-либо причине не хочет ставить на свой телефон это приложение, на время карантина будет предоставляться другой аппарат. По завершении лечения его необходимо будет вернуть в департамент информационных технологий», - говорится в материале.

«Официальная информация о ситуации с коронавирусом и режиме обязательной самоизоляции изложена в указах мэра Москвы и разъяснениях, которые оперативно публикуются на портале mos.ru, в том числе в специальном разделе https://www.mos.ru/city/projects/covid-19. Информация о том, что для работы приложения используются иностранные сервера, не соответствует действительности. Все программное обеспечение и данные хранятся на серверах департамента информационных технологий на территории России. Версия приложения, опубликованная 31 марта в Google Play, была тестовой», - уточняется в сообщении.

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