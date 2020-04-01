Спикер ЗСК обратился к кубанцам в связи с ситуацией из-за коронавируса

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1 апреля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко обратился к жителям Краснодарского края с призывом соблюдать карантинный режим для того, чтобы как можно раньше справиться с возникшей непростой ситуацией из-за распространения коронавируса. Обращение председателя ЗСК опубликовано на официальном сайте ЗСК:

- Накануне глава края Вениамин Иванович Кондратьев выступил с обращением к жителям Кубани. Губернатор призвал соблюдать карантинный режим и все необходимые меры безопасности, без надобности не покидать свои дома.

Об этом нас просит Президент, рассчитывают на нашу сознательность и медицинские работники, на которых сегодня легла колоссальная нагрузка по спасению жизней и здоровья людей. И я от имени моих коллег-депутатов призываю вас следовать всем рекомендациям, относиться к ситуации предельно взвешенно, проявить гражданскую солидарность.

Сложная обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции не что-то абстрактное и далекое, происходящее где-то за океаном и нас не затрагивающее. Опасная болезнь, увы, стала и нашей реальностью. Она заставила пересмотреть привычный уклад жизни, ограничить себя во многом, придерживаться рекомендаций врачей и органов власти.

Но предпринимаемые меры не смогут дать положительного эффекта, если каждый из нас не отнесется к делу со всей серьезностью и ответственностью, не оценит возможные последствия несоблюдения ограничений. Хочу заверить вас, что на всех уровнях власти сегодня делается все возможное, чтобы сдержать распространение эпидемии. Призываю всех соблюдать карантин, изолироваться, больше внимания уделять своему здоровью и здоровью близких, не подвергать себя и их неоправданному риску, помогать тем, кому особенно тяжело.

От действий каждого сегодня зависит общий успех в борьбе с опасным заболеванием. Это позволит сдержать его натиск, уйти от взрывной динамики.

Дорогие кубанцы! Прошу вас с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Воспользуйтесь предоставленной возможностью полноценно побыть с семьей, уделить внимание самым близким и дорогим людям, о многом неспешно подумать и осознать всю ценность того, что мы имеем. Здоровья вам, дорогие земляки!