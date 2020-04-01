Как избежать переедания в период карантина

Для многих карантин стал испытанием на прочность не только в плане общения с близкими, которые теперь рядом 24 часа. Есть и другая проблема. Как сдержать себя, когда рядом находится наполненный до отвала холодильник? Как в итоге не выйти из дома с десятком лишних килограммов? Корреспонденты BBC поделились полезными рекомендациями.
После того, как во многих странах объявили всеобщую самоизоляцию, в интернете начали появляться забавные картинки и мемы, посвященные перееданию и даже обжорству в период карантина. Во многом такую популярность они получили из-за своей правдивости, ведь готовка и постоянные приёмы пищи для многих стали чуть ли не единственным развлечением. «Безусловно, существует большое количество исследований, которые показывают, что когда люди находятся в кризисной ситуации, когда они находятся в сильном стрессе, одна из первых вещей, которая изменится, – это их пищевое поведение», – отмечает клинический психолог из Лас-Вегаса Кортни Уоррен.
Этому есть научное объяснение. В стрессовые периоды организм нуждается в высококалорийной и высокосахаристой пищи, поскольку она обеспечивает кратковременные всплески энергии. Стресс приводит к повышению уровню кортизола, который усиливает аппетит. А сладкая пища вырабатывает дофамин-нейромедиатор, который организмом воспринимается как вознаграждение. Основными причинами переедания зачастую становятся временное отсутствие работы и возникающая из-за этого скука. Люди оказались лишены возможности видеться с друзьями, проводить время на улице, гулять.
Кэролайн Камау, организационный психолог из Биркбекского Университета Лондона, чьи исследования связывают эмоциональное выгорание с перееданием, указывает на пять факторов риска, которые могут привести к перееданию в нынешней ситуации:
- Проблемы с психическим здоровьем, особенно тревога и депрессия
- Проблемы с восприятием тела, включая частые диеты ещё до начала пандемии
- Крайне импульсивный характер, люди, склонные к азартным играм или употреблению наркотиков
- Эмоциональное питание (когда вы расстроены, вы тянетесь к еде)
- Друзья и родственники, у которых нарушено питание
Как же избежать обжорства, даже если вы в группе риска? Если переедание действительно связано со стрессом из-за пандемии, то можно ответить на несколько вопросов, чтобы снять напряжение:
- Пять человек, которым вы можете позвонить, когда вам плохо (например, друг)
- Пять способов расслабиться (например, принять ванну)
- Пять вещей, которые вы можете сказать себе (например, «это чувство пройдет»)
- Пять занятий, которые помогут отвлечься (например, решение головоломки)
«Если вы обнаружите, что хотите есть, но знаете, что физически не голодны, то это отличная информация. Ваше тело просит вас о чем-то. Так что сейчас самое подходящее время спросить себя, что же это такое?» – объясняет Кэтрин Кимбер, дипломированный диетолог и представитель Британской диетической ассоциации. Кроме того, пока вся семья находится дома, можно ввести в привычку совместные приёмы пищи. В этом случае будет меньше соблазнов есть много и бесконтрольно. Важно также понимать, что является триггером. «В моём случае это чтение новостей в интернете. Бездумно жуя, я едва замечаю, что ем, пока пакет не опустеет. Так что для таких людей, как я, есть сытную еду, прежде чем перейти на новостной сайт, может быть полезно», – отмечает Кимбер.