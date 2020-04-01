Как избежать переедания в период карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: BBC

Еда, фото: Pixabay

Для многих карантин стал испытанием на прочность не только в плане общения с близкими, которые теперь рядом 24 часа. Есть и другая проблема. Как сдержать себя, когда рядом находится наполненный до отвала холодильник? Как в итоге не выйти из дома с десятком лишних килограммов? Корреспонденты BBC поделились полезными рекомендациями.

После того, как во многих странах объявили всеобщую самоизоляцию, в интернете начали появляться забавные картинки и мемы, посвященные перееданию и даже обжорству в период карантина. Во многом такую популярность они получили из-за своей правдивости, ведь готовка и постоянные приёмы пищи для многих стали чуть ли не единственным развлечением. «Безусловно, существует большое количество исследований, которые показывают, что когда люди находятся в кризисной ситуации, когда они находятся в сильном стрессе, одна из первых вещей, которая изменится, – это их пищевое поведение», – отмечает клинический психолог из Лас-Вегаса Кортни Уоррен.

Этому есть научное объяснение. В стрессовые периоды организм нуждается в высококалорийной и высокосахаристой пищи, поскольку она обеспечивает кратковременные всплески энергии. Стресс приводит к повышению уровню кортизола, который усиливает аппетит. А сладкая пища вырабатывает дофамин-нейромедиатор, который организмом воспринимается как вознаграждение. Основными причинами переедания зачастую становятся временное отсутствие работы и возникающая из-за этого скука. Люди оказались лишены возможности видеться с друзьями, проводить время на улице, гулять.

Кэролайн Камау, организационный психолог из Биркбекского Университета Лондона, чьи исследования связывают эмоциональное выгорание с перееданием, указывает на пять факторов риска, которые могут привести к перееданию в нынешней ситуации:

Проблемы с психическим здоровьем, особенно тревога и депрессия

Проблемы с восприятием тела, включая частые диеты ещё до начала пандемии

Крайне импульсивный характер, люди, склонные к азартным играм или употреблению наркотиков

Эмоциональное питание (когда вы расстроены, вы тянетесь к еде)

Друзья и родственники, у которых нарушено питание

Как же избежать обжорства, даже если вы в группе риска? Если переедание действительно связано со стрессом из-за пандемии, то можно ответить на несколько вопросов, чтобы снять напряжение:

Пять человек, которым вы можете позвонить, когда вам плохо (например, друг)

Пять способов расслабиться (например, принять ванну)

Пять вещей, которые вы можете сказать себе (например, «это чувство пройдет»)

Пять занятий, которые помогут отвлечься (например, решение головоломки)

«Если вы обнаружите, что хотите есть, но знаете, что физически не голодны, то это отличная информация. Ваше тело просит вас о чем-то. Так что сейчас самое подходящее время спросить себя, что же это такое?» – объясняет Кэтрин Кимбер, дипломированный диетолог и представитель Британской диетической ассоциации. Кроме того, пока вся семья находится дома, можно ввести в привычку совместные приёмы пищи. В этом случае будет меньше соблазнов есть много и бесконтрольно. Важно также понимать, что является триггером. «В моём случае это чтение новостей в интернете. Бездумно жуя, я едва замечаю, что ем, пока пакет не опустеет. Так что для таких людей, как я, есть сытную еду, прежде чем перейти на новостной сайт, может быть полезно», – отмечает Кимбер.