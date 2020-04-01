Парламентские слушания по докладу детского омбудсмена - в дистанционном режиме

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1 апреля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Обсуждение доклада Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае в кубанском парламенте в соответствии с законодательством проходит ежегодно. Документ, посвященный итогам работы в 2019 году, уже поступил в Законодательное Собрание Краснодарского края.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поручил комитету по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи провести парламентские слушания по докладу в дистанционном режиме.

На состоявшемся заседании комитета в удаленном формате было решено привлечь к обсуждению доклада широкую аудиторию общественности.

- Институт Уполномоченного играет серьезную роль в вопросах защиты прав и интересов несовершеннолетних. Анализ детского омбудсмена положения дел в регионе по этим вопросам, помогает актуализировать нормотворческую повестку деятельности комитета, – подчеркнул председатель профильного комитета ЗСК Виктор Чернявский.

Также Виктор Чернявский, являясь председателем Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в регионе, напомнил, что только за прошлый год на заседании совета рассмотрели целый ряд важных вопросов. Среди них эффективность организации досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, организация педиатрического обслуживания детей в образовательных учреждениях и медицинской помощи детям-сиротам и детям, проживающим в замещающих семьях, а также меры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, эффективность мероприятий и организацию комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра.

Председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи заострил внимание на том, что доклад планируется рассмотреть на апрельском пленарном заседании кубанского парламента. А ознакомиться с его содержанием можно на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка - КУБ.ДЕТИ.

Кроме этого, Виктор Чернявский сказал о ном, что отзывы по докладу можно направлять до 20 апреля 2020 г. на электронную почту профильного комитета ЗСК – com09@kubzsk.ru.