Приют для животных «Краснодог» прекращает своё существование с 1 мая 2020 года

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1 апреля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели. Кубань», Приют для пострадавших животных «КРАСНОДОГ» ]

vk.com/krasnodog_priut

На странице социальной сети Вконтакте, в группе приюта для пострадавших животных «КРАСНОДОГ» появилось сообщение о том, что приют закрывается с 1 марта 2020 года из-за отсутствия финансирования.

«Это вынужденная мера и нам самим тяжело об этом говорить, но если материальное положение приюта не изменится в лучшую сторону, то мы больше не сможем, а значит и не будем принимать животных. Сейчас мы делаем всё возможное для решения данной ситуации и уже обратились с письменной просьбой о помощи в администрацию нашего города. Они наша последняя надежда» - сообщают сотрудники приюта.

Что будет с животными которые уже находятся в приюте не известно, но сотрудники обещают сделать всё возможное для их благоустройства и комфортного существования. Без нашей с вами помощи им не обойтись, каждые 10 рублей смогут спасти приют от закрытия, а содержащихся в нём животных от голода.

Призываем вас не только жертвовать личные средства приюту и брать в семьи наших подопечных, но и привозить своих питомцев за ветеринарным обслуживанием в наш кабинет, выручка от которого идёт на содержание наших животных! Ведь в "Краснодоге" по-прежнему содержится более 500 собак и кошек и им требуется уход!

Под сообщением уже ведется активная переписка. Многие готовы помочь финансово и материально. Будем надеяться, что приют не останется брошенным на произвол судьбы.

Если вы решились на помощь, то можете ознакомиться со списком самого необходимого на сайте.