Как зарабатывают на наших персональных данных

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1 апреля 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото:соцсети

Согласно прогнозам экспертов Euromonitor International, в самое ближайшее время между людьми и корпорациями в сборе данных появятся посредники, с помощью которых люди будут получать плату за информацию о себе. Британская компания Digi.me уже объединилась с американской UBDI, чтобы помочь людям монетизировать свои данные. Посредник предоставляет информацию бизнесу, после чего 20% полученных денежных средств оставляет себе, а 80% выплачивает людям.

Рынок данных уже давно стал самостоятельной отраслью. Сведения о нас с вами собираются, обрабатываются и продаются самыми разными компаниями и госорганами. Собирая сведения о человеке, компании зачастую не учитывают его согласия на сбор информации, и получают ее не только об отдельных людях, но и об их родственниках и друзьях.

Руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» группы компаний Softline Илья Тихонов считает, что персональная информация будет передаваться в ближайшем будущем более свободно.

«Сейчас готовятся поправки в закон о персональных данных, они уточнят понятие «обезличивание», предусматриваются новые основания для обработки данных. Не исключено, что физические лица или операторы данных получат возможность коммерческого распространения сведений. Пока непонятно, как именно это будет реализовано. Изменения в законодательстве связаны, прежде всего, с необходимостью нормативного регулирования технологии Big Data», - говорит эксперт.

Крупнейшими держателями рынка данных в мире считаются Microsoft, Alphabet, Facebook, Amazon, Apple, в Китае - Alibaba, в России - Яндекс, Mail.ru Group.

«Наша страна активно движется в сторону цифровой экономики, а ее основа - данные. Поэтому вопросы, связанные с оборотом информации, защитой интересов граждан, этикой работы с данными, сейчас стоят особенно остро», - говорит президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. По ее словам, российские лидеры в этой области нацелены в первую очередь на улучшение качества жизни: развитие туристических маршрутов, оптимизацию общественного транспорта, эффективный поиск пропавших людей и другие социально значимые проекты.