Южноуральские власти закупают аппараты ИВЛ

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1 апреля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото Олега Каргаполова

В Челябинскую область доставлено 4900 тест-систем на анализ коронавируса, при этом 400 из них распределено в Челябинск. На базе центра СПИДа организована лаборатория. Теперь не только учреждения Роспотребнадзора, но и министерства здравоохранения проводят анализы граждан, в частности прибывающих из-за границы.

Правительством проведена процедура закупок, ожидается поставка 18 аппаратов ИВЛ. На данный момент в регионе насчитывается 958 таких аппаратов. Еще на 150 сделали заявку в правительство РФ.

- Готовим медицинскую базу, - подчеркнул Алексей Текслер.

По его словам, на базе трех инфекционных отделений больниц в Челябинске, Миассе и Магнитогорске открыты отделения, которые работают с заболевшими. Также принято решение о том, что клиническую больницу №2 города Челябинска переводят в режим работы с коронавирусными больными, в первую очередь тяжелыми.

В резерв решено перевести областной противотуберкулезный диспансер. До сих пор данное учреждение использовалось для карантинных мероприятий.