Южноуральским пенсионерам помогут волонтеры

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1 апреля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В области заработал волонтерский центр для оказания помощи в связи с пандемией коронавируса. Его открыли на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Главная задача центра заключается в том, чтобы оказывать помощь людям старшего возраста, поскольку они входят в группу риска по коронавирусу.

- Мы должны окутать заботой людей старшего поколения, - подчеркнул секретарь Челябинского регионального отделения партии Владимир Мякуш.

По его словам, волонтеры работают на базе центра не только в Челябинске, но и на базе депутатских центров, которые созданы по всей области.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт отмечает, что в обществе есть запрос на правдивую информацию, значительно увеличилось количество звонков на горячую линию областного минздрава.

- В сегодняшней ситуации важна слаженная работа всех – и власти, и волонтеров, - считает вице-губернатор.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Марина Поддубная объяснила, что центр работает в постоянной связке с оперативным региональным штабом по коронавирусу. Операторы консультируют по интересующим вопросам, связанным с профилактикой коронавируса, предоставляют достоверную информацию по ситуации в регионе, а также передают данные в профильные ведомства, чтобы звонившим была оказана необходимая помощь.

Жители региона могут звонить по многоканальному телефону горячей линии 8-351-214 -15-13. Операторы принимают звонки ежедневно с 8 до 20 часов.