В Челябинской области ужесточили карантинные меры

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1 апреля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

На Южном Урале ввели дополнительные ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

До особого распоряжения приостановлено обучение в школах, профессиональных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Пожилым южноуральцам советуют ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы и торгово-развлекательных учреждений. Одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, бесплатно помогут – соцработники доставят продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а также оплатят жилищно-коммунальные и иные услуги.

Власти приостановили деятельность ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых учреждений. Под запретом курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Органы ЗАГС отменили выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака, а также ограничили проведение торжественной церемонии.

Кроме того, закрыты все бассейны, а в работе фитнес-центров введены строгие ограничения – в них одномоментно могут находиться не более 50 человек. При этом должны соблюдаться все требования дезинфекции.