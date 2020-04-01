В Челябинской области могут ввести пропускной режим

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1 апреля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Пока режим обязательной самоизоляции южноуральцев не предполагает таких мер.

О мерах, которые предпринимают власти для предотвращения пандемии коронавируса, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на ежедневном брифинге с журналистами. Он подчеркнул, что на Южном Урале не введены специальные пропуска, но не исключил такой возможности в перспективе.

«Я не сторонник установления норм, которые непонятно как реализовывать, - сказал Алексей Текслер. - Мы изучаем опыт Москвы, думаем о грамотной организации, чтобы такая система работала, а не создавала лишние вопросы».

По словам главы региона, власти также изучают опыт дистанционного контроля за передвижениями граждан. Но в Челябинске и области нет такого количества видеокамер, как в столице. «Сейчас создается правовая основа для этого. Все будет сделано централизованно по всей стране», - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что количество жителей, соблюдающих режим самоизоляции, увеличивается. За последние сутки выявлено 37 нарушителей. Возможно, что в ближайшем будущем праздно гуляющих по улицам южноуральцев будут задерживать. По мнению Алексея Текслера, полицейские смогут понять, когда человек вышел по необходимости, а когда просто на прогулку. Сейчас сотрудники полиции имеют право остановить автомобилистов и спросить, куда они направляются, а также дать рекомендации по соблюдению карантина.