На Кубани Почта России доставит все пенсии и пособия на дом

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1 апреля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели. Кубань», Пресс-служба УФПС Краснодарского края ]

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России делает все, чтобы жители Кубани могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом.

Лишь 8% получающих пенсии клиентов Почты России до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители региона могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени, в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.