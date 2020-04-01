Сотрудники ГАИ приняли роды у женщины в машине на трассе в Подмосковье

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1 апреля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ножки младенца, pixabay.com

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции приняли роды на заднем сидении машины на Минском шоссе. Об этом утром в среду, 1 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранним утром к экипажу в районе 64-го километра Минского шоссе подъехала иномарка, из которой выбежал мужчина. Он сообщил, что в салоне автомобиля находится его супруга, у которой начались роды.

Полицейские предложили доставить женщину в медучреждение на служебной машине, однако будущая мать заявила, что ребенок появится на свет очень скоро. Сотрудники ДПС вызвали на место бригаду "скорой помощи", переложили роженицу на заднее сиденье и помогли супругу гражданки принять роды.

Впоследствии новоиспеченную мать и малыша доставили в перинатальный центр города Наро-Фоминска. Позже сотрудники полиции навестили роженицу и новорожденную девочку в роддоме, подарили им цветы и автокресло.