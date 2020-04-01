Совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

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1 апреля 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Кемерово, 25 марта 2018 года. Фото: соцсети

Совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», где в 2018 году произошел пожар, унесший жизни 60 человек, предъявлено обвинение в даче взятки, он допрошен в присутствии адвоката.

Расследованием уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского занимается Главное управление по особо важным делам СК РФ. На прошлой неделе бизнесмен был экстрадирован в Россию из-за рубежа, где укрывался от следствия. В соответствии с требованиями Минздрава и Роспотребнадзора Вишневский был обследован на коронавирус Covid-19. После получения отрицательного результата ему было предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Допрос обвиняемого состоялся в присутствии адвоката.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский решил вопрос реконструкции торгового центра, дав взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. В обмен на эту сумму чиновница закрыла глаза на то, что работы проводились без разрешения на строительство и с нарушением утвержденного проекта. В частности, не были установлены предусмотренные проектом автоматические системы пожаротушения на всех этажах ТЦ «Зимняя вишня». Эта цепочка преступных деяний фактически предопределила трагедию.

После трагических событий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» бизнесмен покинул Россию и продолжил свой бизнес в Испании. Вишневскому и его матери принадлежат земельные участки, квартиры, жилые дома и коммерческая недвижимость на территории РФ и Испании. Следствие принимает меры для ареста этого имущества в целях компенсации причиненного ущерба, следственные действия продолжаются.