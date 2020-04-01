Заразившимся коронавирусом москвичам раздадут смартфоны для лечения

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1 апреля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

При помощи гаджетов заболевшие жители столицы, которые предпочли лечиться дома, смогут контролировать течение заболевания. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Лысенко отметил, что в четверг появится специальное приложение для смартфонов, помогающее пациентам на дому лечиться от коронавируса. «Если человек выбирает нахождение на дому, то у него, в частности, есть вариант на время карантина получить от нас телефон с установленным приложением», - объяснил специалист.

Ранее в Москве заявили, что больные коронавирусом смогут бесплатно получать необходимые лекарства.