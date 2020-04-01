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В Таиланде будут наказывать тюрьмой за первоапрельские шутки о коронавирусе

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Таиланде будут наказывать тюрьмой за первоапрельские шутки о коронавирусе
Pixabay

Первоапрельские розыгрыши, связанные с коронавирусом, в Таиланде будут караться тюрьмой. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры страны Косонлават Интхучунйонг на своей странице в Facebook.

"Внимание! Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайного положения будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тысяч таиландских бат (около 1,3 тысячи долларов)", – говорится в публикации.

С начала эпидемии в Таиланде зарегистрирован 1771 случай заражения коронавирусной инфекцией, 12 пациентов скончались. Среди инфицированных, по данным властей, более 15 медицинских работников.

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