Тунгусский метеорит и испанский грипп. Теории прошлого

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1 апреля 2020, 01:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Конспирологических теорий насчёт вирусосферы уже набралось довольно много, и сегодня мы поговорим об одной из них.

Дело касается испанского гриппа, уничтожившего от 50 до 100 миллионов человек на всём земном шаре в самом начале ХХ века. Есть такая теория, что все эти вирусы были занесены на нашу планету метеоритами. Тунгусский метеорит, к примеру, упал 30 июня 1908 года. А уже через 10 лет на Земле возникла странная ситуация с новым распространившимся вирусом. Официальные теории заявляют о том, что та самая «испанка» была занесена то ли китайскими рабочими, то ли появилась в результате окопной войны. В 1919 году Первая Мировая уже закончилась и началась новая – противовирусная. Из-за антисанитарии и ужасающей ситуации со здравоохранением новая зараза начала распространяться с шокирующей быстротой. Одни учёные говорят, что грипп убил 50 миллионов, другие – 30, а некоторые вообще утверждают, что умерли сразу 100 миллионов, прямо как во времена Тайпинского восстания в Китае. Нынешние конспирологи частенько заговаривают о микроорганизмах, занесённых таинственным Тунгусским метеоритом на нашу планету.

После падения злополучного небесного тела было зафиксировано множество новых видов заболеваний, которые до сего случая не развивались в глобальные катастрофы. Один из иркутских биологов А.Кручинин на полном серьёзе утверждает о вине Тунгусского метеорита в распространении «испанского гриппа». По его словам, часть инопланетных микроорганизмов при контакте с нашей природой видоизменилась и превратилась в те самые вирусы, о которых мы уже прекрасно знаем.

Такое же внеземное происхождение Кручинин приписывает и СПИДу. Именно поэтому, по его мнению, и сложно найти лекарства от этих зараз. Некоторые учёные-конспирологи заявляют и о том, что нынешние формы гриппа тоже появились из-за падения «тунгуски». Всё это окружено плотными завесами тайн. Официальные теории конечно же более привычны для нас, но что если всё-таки конспирологи правы? Ведь они делают выводы отнюдь не из-за собственных фантазий, а основываясь на научных факторах. Испанский грипп - это действительно загадка ХХ века, как впрочем, и нынешний коронавирус. Напомним, что «испанка» приводила к ужасающим последствиям организма. Люди умирали, как молодые, так и старые. Болезнь косила абсолютно всех. И вирусу было совершенно плевать на иммунитет. Многие несчастные просто захлёбывались собственной кровью на поздних стадиях болезни. Вакцины толком так и не появилось.

Что бы это ни было, а некоторые тайны до сих пор остаются неразгаданными. Да и сама история падения метеорита полна всяких гипотез. Одни говорят, что это был космический корабль, другие же молвят о небесном теле, третьи – о секретном оружии германского кайзера или даже Николы Тесла. Возможно, эти секреты так и останутся для нас нераскрытыми на долгое-долгое время.





