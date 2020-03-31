Выздоровевший мужчина рассказал после выписки из Коммунарки: «Я чувствую себя прекрасно»

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31 марта 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянин Виталий Миронов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 и после выписки из больницы № 40 в поселке Коммунарка рассказал о своем самочувствии. По его словам, его состояние в целом отличное, и он после выздоровления чувствует себя прекрасно.

Миронов рассказал, что заболел после возвращения из Испании, где находился с 6 по 10 марта в Барселоне.

В Москве через три дня у него появились первые симптомы заболевания. 13 марта он обратился в скорую. В этот же день у него взяли первые анализы на коронавирус. 15 марта представители Роспотребнадзора сообщили мужчине - результат теста положительный. За ним приехали врачи и отвезли в Коммунарку. Он пролежал в больнице до 30 марта, - передает RT.

Виталий придумал, чем заняться, пока находился в больнице, занимался английским с репетиром по видеосвязи, читал книгу.

На вопрос врачам, сможет ли он еще подхватить этот вирус, однозначного ответа Виталий не получил