Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Выздоровевший мужчина рассказал после выписки из Коммунарки: «Я чувствую себя прекрасно»

, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Выздоровевший мужчина рассказал после выписки из Коммунарки: «Я чувствую себя прекрасно»

Россиянин Виталий Миронов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 и после выписки из больницы № 40 в поселке Коммунарка рассказал о своем самочувствии. По его словам, его состояние в целом отличное, и он после выздоровления чувствует себя прекрасно.

Миронов рассказал, что заболел после возвращения из Испании, где находился с 6 по 10 марта в Барселоне.
В Москве через три дня у него появились первые симптомы заболевания. 13 марта он обратился в скорую. В этот же день у него взяли первые анализы на коронавирус. 15 марта представители Роспотребнадзора сообщили мужчине - результат теста положительный. За ним приехали врачи и отвезли в Коммунарку. Он пролежал в больнице до 30 марта, - передает RT.

Виталий придумал, чем заняться, пока находился в больнице, занимался английским с репетиром по видеосвязи, читал книгу.
На вопрос врачам, сможет ли он еще подхватить этот вирус, однозначного ответа Виталий не получил

ИЧ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью