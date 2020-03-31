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31 марта 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Курской области коронавирус выявлен у маленького ребенка. В регионе подтвердились три случая заболевания коронавирусом, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По данным главы региона, из восьми человек, находившихся под наблюдением из-за подозрению на коронавирус, диагноз подтвердился у троих: у мужчины, который 20 марта вернулся из Московской области. Он находится в удовлетворительном состоянии.

"И ещё два пациента - это семья, вернувшаяся из-за границы, среди которых восьмимесячный ребенок", - написал Старовойт на своей странице в соцсети. Все заразившиеся находятся под наблюдением врачей.

Старовойт ввел дополнительные меры по недопущению распространения COVID-19.