В Петербурге изменили время работы метро

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31 марта 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Санкт-Петербурге изменили время работы метрополитена. С 1 апреля метро в Петербурге будет работать до 22 часов. В пресс-службе петербургского метрополитена уточили, что с 1 апреля все станции метро будут поочередно закрываться для входа пассажиров начиная с 22:00 и прекращать работу в 23:00.

Пересадочные узлы будут закрыты за два часа до закрытия станций. Со среды для входа и выхода пассажиров закрывается ряд вестибюлей станций: «Проспект Ветеранов», «Площадь Восстания», «Сенная площадь», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Маяковская», «Проспект Славы» и других.

С 31 марта в северной столице были увеличены интервалы движения городских автобусов, троллейбусов и трамваев.

Изменения связаны с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и сокращением пассажиропотока.