Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Петербурге изменили время работы метро

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге изменили время работы метро
pexels.com

В Санкт-Петербурге изменили  время работы метрополитена. С 1 апреля метро в Петербурге будет работать до 22 часов. В пресс-службе петербургского метрополитена уточили, что с 1 апреля все станции метро будут поочередно закрываться для входа пассажиров начиная с 22:00 и прекращать работу в 23:00.

Пересадочные узлы будут закрыты за два часа до закрытия станций. Со среды для входа и выхода пассажиров закрывается ряд вестибюлей станций: «Проспект Ветеранов», «Площадь Восстания», «Сенная площадь», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Маяковская», «Проспект Славы» и других.

С 31 марта в северной столице были увеличены интервалы движения городских автобусов, троллейбусов и трамваев.
Изменения связаны с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и сокращением пассажиропотока.

ИЧ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью