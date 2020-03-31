Домашний очаг стал еще доступнее

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31 марта 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Домашний камин, фото: соцсети

Многие думают, что современный камин - это дорого, трудно, неудобно и вообще не стоит своих затрат. Хотя наслаждаться пламенем очага уютным вечером все равно хочется, даже в квартире. Отличным решением этой задачи станет био- и электрокамины Давайте разберёмся, что представляет собой современный камин.

Считается, что современные камины полностью воспроизводят эффект настоящего пламени, даже обладают функцией обогрева и совершенно безопасны.

Традиционный камин «привязан» к определенному месту в доме, а его компактного собрата можно, без преувеличения, встроить куда угодно. К тому же дровяной или угольный камин вещь не из дешевых, плюс очень сложно его организовать в условиях городской квартиры. Другое дело с биокамин - дымоход не требуется, а его конструкция может быть настолько мобильна, что его можно будет переносить из комнаты в комнату, все зависит от вашего желания и настроения.

Биокамин бывают, как мы уже сказали, компактными переносными, а могут быть встраиваемыми - стационарными. Последние «имитируют» дровяные традиционные камины.

По способу управления модели делятся на механические и автоматические. При ручном управлении в отопительный блок заливается топливо, затем разжигается пламя при помощи длинной зажигалки, а тушение производят кочергой, полностью задвигая заслонку и перекрывая доступ кислороду. А вот автоматика позволяет включать, регулировать интенсивность пламени и выключать посредством сенсорной панели, либо дистанционно - с помощью пульта или мобильного приложения.

Но некоторые владельцы таких каминов отмечают и недостатки. Биокамин по своему определению не издаёт треск горящий поленьев, потому что заправляется специальным топливом. Правда есть некоторые модели, которые имеют функцию имитации звуков. Также из-за того, что камин выделяет достаточно много тепла, для него нужно обязательно предусмотреть отвод тёплого воздуха.

На рынке представлены еще электрокамины. Механизм работы у них другой: сердце такого камина - это парогенератор, который выделяет пар, а специальная световая подсветка окрашивает это пар в цвет настоящего пламени. Огромный плюс таких каминов в том, что они максимально безопасны, нет продуктов горения, да и паром обжечься нельзя, так как он холодный. все что нужно для обслуживания - это подливать, а переодически и менять воду. В некоторых моделях также предусмотрена имитация звука треска горящих поленьев. Еще можно менять подсветку по настроению или под ваш декор.

Одним словом, каждый может подобрать себе тот вариант, который придётся ему по душе.