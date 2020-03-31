Как не набрать вес во время карантина

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31 марта 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Как не набрать вес, фото: соцсети

Во время карантина очень важно следить не только за своей гигиеной, но и за тем, что мы едим. Так как у нас нет возможности свободно прогуливаться по улицам города, можно заняться избавлением от лишних калорий находясь дома.

Все полноценные тренировки дома как в спортзале провести не получится, но некоторые виды упражнений в домашней обстановке все-таки можно выполнять. Вот некоторые из них.

Планка. Мощнейшее упражнение на все группы мышц. Примите горизонтальное положение и опирайтесь только на ладони и носки стоп. Попробуйте продержаться минуту. От такой нагрузки все мышцы находятся в напряжении, и вы заметите, как они становятся более твердыми и выносливыми.

В интернете можно найти много видеокурсов по аэробике. Уделяйте хотя бы по 15 или 30 минут в день для активного времяпрепровождения. Также, если у вас есть возможность заняться гимнастикой, то это отлично. А если вы увлекаетесь йогой, то не переставайте заниматься. Йога-асан отлично справится с лишним весом, и после первой тренировки вы будете чувствовать себя лучше.

Как бы вы интенсивно не занимались спортом, питание играет огромную роль в развитии организма. Чтобы не набрать лишний вес, ешьте строго по времени. Заполняйте все свое свободное время работой или делами по дому. Так у вас реже возникнет желание что-нибудь съесть, и вы не наберете лишние килограммы.

В течение дня выпивайте не менее литра воды в день. Это позволит организму быстрее очищаться от шлаков и токсинов. А также вода ускорит метаболизм. Употребляйте в пищу разные пряности. Предпочтение отдавайте корице, черному перцу, куркуме и имбирю. Снизить и поддержать вес поможет белковая пища. Белое мясо, белок яйца, творог и орехи творят чудеса с нашей фигурой. Главное знать меру в количестве потребляемых продуктов. Лучше всего записывать съеденное в «Счетчик калорий». Загрузите на телефон приложение «Fat Secret». Эта палочка выручалочка спасет от переедания. По специальной программе для похудения и поддержания веса в этом приложении можно найти массу ПП-рецептов. После того, как съели блюдо, его нужно записать в дневник питания. В конце насыщенного дня счетчик показывает, сколько из положенных калорий вы съели. Далее программа даёт знать, стоит ли сбросить лишнее. Очень удобное приложение поможет не набрать вес.

Дыхательные упражнения. Они не позволят много съесть.Кислород помогает сжигать жировые клетки, а дыхательная гимнастика как раз и направлена на его активное поступление в организм. Главное, кислород оказывает благотворное влияние не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние. Если заниматься регулярно, успех вам гарантирован.

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки на талии. Делаем вдох – живот округляем. Выдох – втягиваем. Важно делать гимнастику размеренно и напрягать пресс. Повторяем две минуты. Далее действуем по той же технике, только вдыхаем и выдыхаем не до конца. Небольшой вдох – живот округляем, еще немного вдохнуть, и снова немного вдохнуть. После - небольшой выдох - живот втягиваем, еще немного выдохнуть, и снова немного выдохнуть. Не забываем как можно сильнее напрягать пресс. Повторяем упражнение десять минут. И напоследок делаем вдох – округляем живот, на выдохе наклоняемся, максимально выдыхаем, втягиваем живот и задерживаем дыхание. Тут же медленно распрямляемся и считаем до восьми. Тут важно делать все медленно, чтобы не закружилась голова с непривычки. Повторяем три минуты.

Вышеперечисленные упражнения помогают убрать лишние сантиметры за считанные дни. За период карантина, при их качественном выполнении, вы можете избавиться от целых пяти ненавистных сантиметров в области талии.