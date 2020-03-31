В УрФО запустили творческий конкурс #ПокаДома

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31 марта 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

С 31 марта по 5 апреля аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе объявил о старте конкурса сетевого контента. Конкурс будут проходить под хештегом #ПокаДома#оставайсядома#лучшедома.

Участниками конкурса смогу стать любой житель Уральского федерального округа, старше 7 лет. Для этого нужно будет разместить на свой страничке в социальной сети (в свои аккаунты в «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram или Tik-Tok) мини-ролик (до 90 секунд) или текст с фотографиям на тему самоизоляции. Особый акцент можно будет сделать на нестандартных советах по поводу того, как интересно провести время на карантине.

Работы нужно выставить в интернет под хештегом #ПокаДома#оставайсядома#лучшедома. Ссылки будет собирать рабочая группа аппарата полномочного представителя президента. Кроме того, ссылки на работы можно отправить на электронную почту konkursurfo@yandex.ru

6 апреля организаторы подведут итоги зрительского голосования (количество лайков). Победители получат возможность подписки на лучшие видеопорталы, магазины электронных книг, а также возможностью сотрудничества с ведущими производителями медиа-контента.