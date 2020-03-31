Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

современная классика в интерьере

Многие заметили, что в последние годы вектор внимания был направлен на такой стиль интерьера, как современная классика. Давайте немножко разберёмся, откуда произрастают корни, и где этот стиль зародился.

В таком виде, в котором он популярен сейчас, стиль современной классики зародился в Европе. Все дело в том, что в Европе огромное количество старых домов, где основа классическая: расшивка стен, французский пол елочкой, лепнина - это и есть та историческая база, которая просто досталась в наследство. Поскольку большое количество апартаментов сдаётся в аренду, соответсвенно, капитальный ремонт там не проводят. Таким образом, все эти интерьеры просто трансформировались современной жизнью, обросли современной мебелью, искусством, освещением и приобрели тот самый вид, который так всем полюбился. Поклонников у современной классики с каждый годом становится все больше и больше. Наше зрелое поколение раньше считало, что деревянные панели на стенах, расшивка стен молдингами - это все удел для дедушек и бабушек, либо же ассоциировали все это исключительно с дорогостоящим ремонтом. Но за последнее время они подсмотрели в кино, в своих путешествиях, что, действительно, большая часть прогрессивного мира живет именно в таких интерьерах. Поэтому в последнее время современной классике все больше и больше людей отдают свое предпочтение.

Главный козырь и главное преимущество этого стиля в том, что в основные всего, лежит классика. Классика, которая была актуальная при королях, и которая будет актуальна еще много-много лет. Поэтому выбирая этот стиль, можно не боятся, что даже если этот тренд уйдёт, то актуальность интерьеров пропадёт вместе с ним. Это не так, это классика, которая может легко трансформироваться, она, действительно, будет жить вечно. Именно поэтому все топовые гостиницы мира, самые дорогие особняки, квартиры, апартаменты чаще всего отдают предпочтения именно этому стилю. Потому что это классика проста в современном популярном звучании.

Давайте же разберем, какие основные правила характерны для этого стиля.

1. Архитектура стен, полов и потолков. Конечно, прежде всего - это классическая основа. Все определенно архитектурой, она соподчинена правилам композиции, пропорции. Поэтому лучше всего эту классическую разбивку поручить профессионалам, иначе вы не прочувствуете этих пропорций и можно очень сильно прогадать. Ведь в основе всего этого не просто линии, а классические канонные пропорции, очень важно это чувствовать, видеть и понимать. Еще очень свойственно современной классике высокие карнизы, высокие плинтуса, то есть все достаточно лаконичное, но выразительное.

2. Цветовое решение. Здесь огромное поле для творчества. Единственное - присутствует определённое ограничение - это яркие, флюоресцентные цвета, здесь они будут смотреться неуместно, за какими-то редкими исключениями, когда они добавляются точечно. Чаще всего используются пастельные тона, основа основ - белый, темный пол, темные стены: темно-синий, темно-серый, темно-зелёный, темно-бордовые - все это базовые цвета, присущие этому стилю. Их можно разбавлять более яркими насыщенными цветами в аксессуарах, но очень дозировано.

3. Мебель. Она должна быть с четко определенной геометрией. Это должна быть классическая геометрия, при этом все ее линии должны быть максимально лаконичны, скругленны, без завитушек и излишеств. Весьма удобно то, что при оформлении кухни наши руки полностью развязаны. Кухня могут быть как в классическом, так и в совершенно современном стиле. Например, в минималистично кухне прекрасно сочетается классическая основа.

4. Освещение. Это украшение в интерьере, как драгоценности, оно может быть ярким и привлекать к себе внимание, либо быть точечное, но выдержанное. Что важно, если вы хотите все-таки делать современную классику, освещение должно быть современным. Избегайте классических люстр, потому они сотрут современную ноту, которую так важно привнести в этот интерьер. Поэтому самые разнообразные, современные, геометрические формы, точечные светильники, какое-то технический свет - все это приветствуется для этого стиля.

5. Искусство. Оно совершенно незаменимо для современной классики, именно оно одухотворяет и даёт в полной мере ощущение современности. Поэтому абстрактные картины, живопись, скульптуры, инсталляции - это все то, что покажет вашу личность и вашу внутреннюю сторону. А во-вторых, это то, что делает интерьер интересным, то, что хочется рассматривать, то, что приковывает взгляды и наполняет определенным смыслом и гармонией.

Эти правила нужно учитывать, создавая интерьер в стиле современной классики. Это стиль, который живет вне времени, сейчас он обрёл определенную популярности. Будьте уверены, что если вы отдадите ему свое предпочтение - вы не прогадаете. Даже если вам через 5-7 лет захочется обновить свой интерьер, вы сделаете это максимально легко, при этом не вкладывая большое количества финансов.