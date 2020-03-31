850 км дорог и тротуаров было продезинфицировано в Краснодаре

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31 марта 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ночью 31 марта в городе Краснодаре была проведена дезинфекция дорог и тротуаров. Было обработано 550 км дорог и 300 км тротуаров.

Сегодня с самого утра бригада с опрыскивателями вышла в город для проведения дезинфекцию остановок, подземных переходов, лавочек и детских площадок. Также обрабатывают весь общественный транспорт, проводят дезинфекцию салона.

— Такая обработка территорий города будет проходить в ближайшую неделю в ежедневном режиме, — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Управляющим компаниям поручили с особой ответственностью проводить дезинфицирующие мероприятия. Они должны обрабатывать домофоны, дверные ручки, перила, и делать это как минимум два раза в день.

По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, для дезинфекции применяют препарат «Альбавет». Его производит краснодарская фабрика «Флореаль». Средство имеет все сертификаты соответствия и рекомендовано именно для противовирусной дезинфекции.