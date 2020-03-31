В России предложили запретить употреблять в пищу летучих мышей, змей и обезьян

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31 марта 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Идея ввести запретит на употребление в пищу летучих мышей, змей и обезьян принадлежит депутату Заксобрания Ленинградской области Владимиру Петрову, который направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко соответствующее обращение.

"В нашей стране также существуют места и заведения, где посетителям предлагают попробовать блюда нетрадиционной кухни. Мне известно, что в столице и регионах есть места, где в меню включены обезьяны, редкие морепродукты, экзотические млекопитающие", - добавил депутат.

По словам Владимира Петрова, поедание таких блюд может стать причиной возникновения новых вирусов, сравнимых по опасности с тем, с которым сейчас борется весь мир. Об этом сообщает NEWS.ru.