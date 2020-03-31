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31 марта 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Glavmedia

Pixabay

Врач анестезиолог-реаниматолог рассказал редакции телеграм-канала Glavmedia, чем опасен вирус, и почему популярные сейчас аппараты ИВЛ могут даже навредить пациентам.

Анестезиолог-реаниматолог одной из московских больниц, чьё имя не называется, рассказал в интервью, что опасен не столько сам коронавирус, сколько его осложнение – ОРЗС (острый респираторный синдром). В этом случае лёгкие фактически перестают работать, а из-за возникающего кислородного голодания начинают отказывать и другие органы.

Он отметил, что популярные сейчас аппараты искуственной вентиляции лёгких – это не панацея. В ряде случаев устаревшие или неправильно установленные модели могут и навредить, накачивая отказавшие лёгкие. «Если необратимые нарушения уже есть, аппарат не поможет. Больной задыхается, так как лёгкие всё. Может помочь аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Но это очень агрессивная помощь. И даже он – не гарантия выздоровления», – цитирует врача издание.

ЭКМО есть не во всех больницах и не все врачебные бригады успели поработать с ними на практике. Врач отметил, что эта проблема характерна не только для России. За границей ситуация аналогичная.

Сегодня в Минздраве сообщили, что для лечения больных с коронавирусом в России подготовили 78 тысяч коек и почти 50 тысяч аппаратов ИВЛ.